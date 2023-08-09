«الاتحاد العقارية»: التسوية مع خليفة الحمادي لم تنفذ بعد

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الاتحاد العقارية أن اتفاقية التسوية الموقعة بين الشركة وخليفة الحمادي وأفراد عائلته لم يتم تنفيذها حتى الآن.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، أشارت الشركة إلى أنه لم يتم التوقيع على اتفاقيات أمين الحفظ ووكيل الضمان، حيث إن الاتفاقيات المذكورة لا تزال قيد المراجعة من قبل أمين الحفظ ووكيل الضمان.

وأوضحت أن المراجعة أخذت بعض الوقت من قبل الأطراف الخارجية نظراً إلى أن البنك وبصفته وكيل الضمان وأمين الحفظ لديه معايير معينة يجب الالتزام بها، بالإضافة إلى طلبه بتزويده بجميع المستندات القانونية والمالية لمعرفة العميل، كما طلب أمين الحفظ أيضاً من الأطراف تعيين مستشار قانوني ليراجع بنود اتفاقية أمين الحفظ، بالإضافة إلى طلب وكيل الضمان إدخال أمين الحفظ كطرف في اتفاقية وكيل الضمان.

ونوهت بأن كل النقاط المذكورة أعلاه أدت إلى التأخير في التوقيع على اتفاقيات أمين الحفظ ووكيل الضمان وبالتالي تأخير تنفيذ اتفاقية التسوية.

ولفتت الشركة إلى أنها في المراحل النهائية قبل توقيع الاتفاقيات مع أمين الحفظ ووكيل الضمان، والتي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها في نهاية الشهر الجاري، ما سيتيح لها البدء في تنفيذ اتفاقية التسوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز