«مالية» و«غرفة» عجمان تنظمان ورشة حول ضريبة الشركات

المصدر: (عجمان- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّمت «دائرة المالية في عجمان»، بالشراكة مع «غرفة تجارة وصناعة عجمان»، ورشة توعية بعنوان «ضريبة الشركات وممارسة الأعمال»، وذلك بحضور أصحاب وممثلي منشآت القطاع الخاص العاملة في الإمارة.

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير دائرة المالية في عجمان، أن هذه الورشة تندرج في إطار التزام الدائرة بدعم قطاع الأعمال في الإمارة وتعزيز نموه، وتأتي كجزء من سلسلة الورش التي تنظّمها لتيسير الامتثال الضريبي في الإمارة. وقال: نقدّر، في الدائرة أهمية قطاع الأعمال في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. ونلتزم بتوفير كل الدعم اللازم لترسيخ بيئة محفّزة للشركات العاملة فيها، وذلك انطلاقاً من حرصنا على تعزيز مفهوم الترابط والتكامل مع هذا القطاع بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجميع، ويسهم بدفع عجلة التنمية المستدامة بالإمارة وتعزيز تنافسيتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز