«تنامي كابيتال» تستثمر في «قولدن سنت»

المصدر: ( دبي - البيان)

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أعلنت شركة «تنامي كابيتال»، وهي شركة استثمارية قائمة على الإيرادات مقرها مركز دبي المالي العالمي، أمس، إتمام أكبر صفقة استثمار لها في «قولدن سنت»؛ منصة التجارة الإلكترونية لمنتجات العطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأسست «قولدن سنت» في سبتمبر 2014، كمنصة للتجارة الإلكترونية متخصصة بالعطور تخدم منطقة دول مجلس التعاون. وتحتل قولدن سنت موقعاً بارزا في التجارة الإلكترونية في الإمارات والسعودية ودول مجلس التعاون مع أكثر من مليوني متسوق، وملايين الزوار شهرياً، و7 ملايين تنزيل للتطبيق. وهي مهيأة لتحقيق نمو كبير خلال السنوات الثلاث القادمة. وتوفر قولدن سنت أكثر من 20000 عطر من أكثر من 1000 علامة تجارية، لتصبح بذلك أكبر مجموعة في العالم للعطور.

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