مجتمع «داماك لاجونز» يمنح عقوداً بقيمة 2.4 مليار درهم في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت داماك العقارية، إبرام عقود بقيمة 2.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي لمشروع «داماك لاجونز». وتشمل بعض التعيينات الرئيسية شركة «جينكو للمقاولات العامة ذ.م.م»، التي حصلت على عقد بقيمة 753.9 مليون درهم للأعمال الرئيسية لتطوير 1,127 فيلا ووحدة تاون هاوس في مجمع مالطا؛ في حين حصلت شركة الإنشاءات الصينية النووية 22 «على عقد تطوير الأعمال الرئيسية لـ 433 فيلا في مجمع ميكونوس بقيمة تصل إلى نحو 270 مليون درهم، وعقد آخر بقيمة تزيد على 256.5 مليون درهم للأعمال الرئيسية لتطوير 424 فيلا في مُجمَّع مونت كارلو».

وكانت داماك أعلنت في وقتٍ سابق من العام، توقيع عقد مع شركة «دانواي للهندسة الكهربائية والميكانيكية» لبناء محطة فرعية بطاقة 132/11 كيلو فولت.

وهي الثانية من أصل 3 محطات فرعية مخطط لها للمجتمع الرئيسي الذي تبلغ مساحته 48 مليون قدم مربعة. وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك العقارية: «يسعدنا أن نرى التطور الحاصل في عمليات البناء والتطوير التي يشهدها المشروع كل يوم».

وسيشتمل المجتمع على أكثر من 8,000 فيلا ووحدة تاون هاوس، ومن المقرر أن يصبح أحد أول المشاريع الحاصلة على شهادة LEED للمجتمعات الذهبية في الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز