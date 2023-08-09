«أنانتارا» تستعد لافتتاح منتجعها في رأس الخيمة خلال الربع الأخير

المصدر: راس الخيمة - البيان

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أعلنت فنادق ماينور أنه من المقرر افتتاح منتجع أنانتارا الفاخر الجديد في رأس الخيمة خلال في وقت لاحق من العام. وقد بلغ منتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة المراحل الأخيرة من تطويره وسيفتح أبوابه في الربع الأخير من العام الجاري، ليشكّل تاسع مشاريع العلامة في الإمارات.

ويحتضن المنتجع 174 غرفة وجناحاً وفيلا، بما في ذلك مساكن الفيلا المقامة فوق المياه التي تُعد الأولى من نوعها في الإمارات. وما يزيد هذا المنتجع تميزاً أنه يراعي الاستدامة في أسلوب بناء كل مساكنه. كما سيتخلله مبادرات مستدامة منها مشروع إعادة تدوير المياه الرمادية واعتماد سخانات المياه الحرارية التي تعمل على الطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لتعبئة المياه في قوارير زجاجية.

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