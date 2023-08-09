«فيتشر مايند» تطلق نشاطها في الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت «فيتشر مايند» الشركة المتخصصة في الحلول الرقمية الخاصة بقطاع البيع بالتجزئة، أمس، إطلاق نشاطها في دولة الإمارات. جاء ذلك في ظل تزايد الطلب على قطاع البيع بالتجزئة في منطقة الخليج العربي، ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «ألبن كابيتال» المتخصصة في الاستشارات المصرفية والاستثمارية، تتوقع نمواً في مبيعات قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.7 % من معدل النمو السنوي المركب بين 2022 و2023 لتبلغ 370 مليار دولار.

ويأتي التوسع للمنطقة بعد شراكة «فيتشر مايند» مع مجموعة «تيمسوفت جروب»، للتوسع خلال العام الجاري ليشمل أفريقيا.

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