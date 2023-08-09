«بدو» تكشف رؤيتها لمستقبل الانترنت بدعم الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بـدو»؛ الشركة المتخصصة في مجال الويب 3 والذكاء الاصطناعي، عن خطتها الطموحة لتعزيز التفاعل الرقمي على مستوى الأفراد والمؤسسات، حيث تسعى الشركة للتوسع في المنطقة، وذلك من خلال جولة استثمارية.

وتخطط الشركة لتبني الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين لإحداث تغييرات شاملة في مختلف الصناعات والقطاعات. يأتي ذلك فيما يتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي عالميًا إلى 110 مليارات دولار بحلول 2024، كما تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.

وقال خالد الحريمل، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بـدو»: ندعو أولئك الذين يشاركوننا الرؤية نفسها للانضمام إلى هذه الرحلة، حيث لا حدود لإمكانيات الابتكار، وتقودنا التكنولوجيا نحو آفاق غير محدودة. وقال أمين الزرعوني الرئيس التنفيذي لشركة «بـدو» :«تهدف الشركة إلى تكثيف استثماراتها خلال مرحلة ما قبل التأسيس من أجل تشكيل مستقبل العالم الرقمي».

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