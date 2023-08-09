«سويتش أون بزنس»: «برج خليفة» المعلم الأكثر استقطاباً للاهتمام عالمياً

المصدر: دبي- البيان

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تصدّر «برج خليفة» قائمة المعالم السياحية العالمية الأكثر استقطاباً للاهتمام، وهي القائمة التي نشرها موقع «سويتش أون بزنس» الشبكي الأمريكي.

واستند الموقع في ترتيب المعالم السياحية العالمية إلى المزج بين عدد مرات البحث عن الموقع عبر محرك البحث الشبكي العالمي «جوجل» من ناحية، وعدد زوّاره سنوياً، من ناحية أخرى.

وحجز «برج خليفة» الصدارة بعد أن بلغ عدد مرات البحث عنه عبر «جوجل» حوالي 22 مليون بحث، بينما يُقدّر عدد زوّاره سنوياً بنحو 17 مليون زائر.

وتطرق الموقع في تقرير أصدره إلى الحديث عن «برج خليفة»، فذكر أن ارتفاعه يبلغ حوالي 828 متراً، أي حوالي ثلاثة أضعاف ارتفاع «برج إيفل» الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي حلّ خامساً على القائمة.

وجاء في المركز الثاني، قصر «تاج محل» الشهير في الهند، بعدد مرات بحث عبر «جوجل» أدنى قليلاً من 22 مليون بحث، وعدد زوّار يبلغ حوالي 7.5 ملايين زائر سنوياً.

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