«آي بي إم»: التنفيذيون يميلون إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي- البيان)

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كشفت دراسة جديدة أعدها معهد قيمة الأعمال التابع لشركة آي بي إم، وشملت 120 رئيساً تنفيذياً من الشرق الأوسط، أن قادة الأعمال في جميع أنحاء المنطقة يعتبرون الإنتاجية وتجربة العملاء أولويات رئيسية بالنسبة لهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه التسارع الرقمي في التأثير على المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، يتوقع كبار الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط تحقيق قيمة كبيرة من الذكاء الاصطناعي المتقدم. ويعتقد 61% من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم العميق، والتعليم الآلي، سيساعد في تحقيق نتائج هامة في السنوات المقبلة. ويرى 55% من المشاركين في الدراسة أن الحوسبة السحابية تمثل أداة مهمة للغاية لتحقيق نتائج إيجابية، كما يشعر 51% منهم بأن الأتمتة ستساعدهم في تحقيق النجاح. ووجدت الدراسة التي تحمل عنوان: «عملية صنع القرار لدى الرؤساء التنفيذيين في عصر الذكاء الاصطناعي»، أن 50% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في المنطقة، يعتقدون بأن العوامل التنظيمية ستستمر في التأثير على الشركات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد 48% منهم أن عوامل التكنولوجيا تعتبر حاسمة لتشكيل مستقبل شركاتهم. وأكد 74% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة أن الاستدامة البيئية ستشكل التحدي الأكثر إلحاحاً في السنوات القليلة المقبلة.

وقال سعد توما، مدير عام شركة IBM في الشرق الأوسط وأفريقيا: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يغير قواعد اللعبة في قيادة التوجهات الجديدة للإنتاجية، والكفاءة، وجودة الخدمات عبر الصناعات. ولتطبيق وتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع، ينبغي على الرؤساء التنفيذيين تقييم متطلبات الشركة في عدة مجالات، مثل إدارة علاقات العملاء، والموارد البشرية، والتحديث، وخصوصية البيانات والأمن، والاستدامة".

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