اجتماع تنسيقي لترويج الفرص العقارية والاستثمارية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت مجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتنمية العمل المشترك، بهدف الترويج للمشاريع والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة، التي تتمتع بها إمارة الشارقة، ودعم القطاع العقاري وتعزيز نشاطه، ولا سيما في ضوء التطورات والنهضة العمرانية، التي تشهدها الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد بين الجانبين، بحضور سعيد السويدي، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة الشارقة، وسيف السويدي، مدير قسم دعم الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومروان صالح العجلة مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، وأعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل الاستفادة من إمكانات وجهود مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي في التعريف بالمشاريع العقارية، التي تشهدها إمارة الشارقة، إلى جانب العمل على تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات ذات القيمة والجودة العالية للمكاتب العقارية، وشركات التطوير العقاري العاملة بالإمارة، من خلال مركز الشارقة لخدمات المستثمرين.

تطور

وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن القطاع العقاري في إمارة الشارقة يشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً، ويواصل مسيرة ازدهاره.

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