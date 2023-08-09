«إمكان العقارية» تطلق المرحلة الثانية من فلل «كيان»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «إمكان العقارية»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إطلاق المرحلة الثانية من فلل «كيان» السكنية الفاخرة التي تقع ضمن مجمع «حدائق الجرف». ويأتي طرح المرحلة الجديدة بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع وبيع جميع وحداتها خلال زمن قياسي.

ويعكس الاهتمام الكبير بفلل كيان رغبة الباحثين عن منزل بعيداً عن الوتيرة السريعة لحياة المدينة والاستمتاع بمفهوم جديد للحياة الهادئة في أحضان الطبيعة. وتتميز الفلل بطابعها الفريد الذي يجمع بين التصاميم الحديثة واللمسات التراثية الأصيلة، وبموقعها المميز ضمن المخطط الرئيسي لمشروع «حدائق الجرف» الذي يمتد على مساحة 380 هكتاراً، بين مدينتي دبي وأبوظبي.

تطرح فلل «كيان»، المقرر الانتهاء من مرحلتها الأولى في الربع الأول من عام 2025، والثانية بحلول الربع الأول من عام 2026، أربعة نماذج من الفلل، جرى تصميمها بأسلوبين معماريين مختلفين أطلق عليهما اسم «راوية» و«رِحال».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز