«بروبرتي فايندر» تطلق خياراً جديداً للبحث عن العقارات السكنية

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت «بروبرتي فايندر»، البوابة العقارية المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميزة Data Guru المبتكرة والجديدة كلياً، والتي ترسي معايير جديدة في عمليات البحث عن العقارات السكنية.

تعد الميزة الجديدة بمثابة حل شامل يوفر للباحثين عن المنازل كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها خلال عملية البحث عن العقار السكني، وهي متوفرة عبر التطبيق والموقع الإلكتروني لشركة بروبرتي فايندر.

وأكدت «بروبرتي فايندر» حرصها على مواكبة تطلعات العملاء، وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهونها خلال مسيرة البحث عن العقارات التي تناسبهم مثل عمليات البحث المطولة، وعدم توفر البيانات الشاملة، بالإضافة إلى الشفافية المحدودة. وحرصت الشركة على معالجة هذه التحديات من خلال تطوير ميزة Data Guru التي تتوافق مع أحدث التوجهات التي تشهدها صناعة العقارات.

وتوفر ميزة Data Guru للمستخدمين المحتوى الدقيق والشامل الذي يمكنهم من العثور على العقار الذي يناسبهم، في الموقع الصحيح وبالسعر المناسب، مع عرض جميع البيانات التي يحتاجونها في مكان واحد لاتخاذ القرارات الصحيحة.

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