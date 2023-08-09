«المال كابيتال ريت» يوزع 12.25 مليون درهم نصفياً

المصدر: (دبي – البيان)

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أعلن صندوق «المال كابيتال ريت»؛ أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتديره شركة المال كابيتال التابعة لشركة دبي للاستثمار، عن توزيعات أرباح نصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 تبلغ 12.252 مليون درهم لمالكي الوحدات في الصندوق. سيقوم الصندوق بدفع أرباح نصف سنوية قدرها 3.5 فلوس لكل وحدة إلى حاملي الوحدات المسجلين اعتباراً من 14 أغسطس 2023.

وأفاد صندوق «المال كابيتال ريت» أن التوزيع النصف السنوي للأرباح يتماشى مع توزيع الأرباح السنوي المستهدف بنسبة 7% وتفوق في الأداء على العائد السنوي المقدم لمالكي الوحدات للسنة المالية 2022. وأدى الاستحواذ على مدرسة ويسجرين الدولية الخاصة في عام 2023 إلى وصول تدفق الدخل ذي الصلة إلى الصندوق بالإضافة إلى استمرار تدفق دخل الإيجار من مدارس الشعلة، مما أدى إلى تحسن الأداء المالي للأشهر الستة الأولى من عام 2023، وبالتالي تحقيق 7% عائد سنوي مستهدف.

ومنذ إطلاق وإدراج الصندوق في سوق دبي المالي في يناير 2021، عمل الصندوق على زيادة محفظة أصوله من خلال عمليات الاستحواذ على مدارس الشعلة في نوفمبر 2021 ومن ثم مدرسة ويسجرين الدولية الخاصة في فبراير 2023.

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