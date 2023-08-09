«أبوظبي الإسلامي» يستهدف تعزيز وجوده في مصر

المصدر: (أبوظبي - وام)

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توقع ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، أن يواصل المصرف تحقيق أداء مالي قوي على مدار العام 2023.

وقال العوضي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن المصرف استطاع تحقيق أداء إيجابي، خلال النصف الأول من العام الجاري على خلفية التقدم، الذي أحرزته استراتيجية النمو الخاصة بالمصرف، ومبادرات التحول الرقمي، إضافة إلى نجاحنا في زيادة حصتنا السوقية، من خلال استقطاب 96000 متعامل جديد، خلال النصف الأول». وحول خطط المصرف للتوسع الخارجي، قال ناصر العوضي: إن «أبوظبي الإسلامي» يواصل تعزيز وجوده في الأسواق الرئيسية، ومن بينها مصر، التي ما زالت تمثل للمصرف سوقاً استراتيجية مهمة.

وأكد أن المصرف يتمتع بحضور قوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى السعودية والمملكة المتحدة، والسودان وقطر والعراق، مشيراً إلى أن أكثر من مليون متعامل في الإمارات يستفيدون من شبكة التوزيع الكبيرة للمصرف، التي تضم 60 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي.

وحول معدلات التوطين قال إنها وصلت إلى 45% من إجمالي القوى العاملة في المصرف، وتمثل النساء نسبة 70% من إجمالي العمالة المواطنة في المصرف، كما يشغل المواطنون 47% من المناصب الإدارية».

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