الأسهم القيادية تعزز مكاسب الأسواق بـ44 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات أمس، ثاني جلسات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 44 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.532 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.576 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.89 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و688.08 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.96 مليار درهم بختام جلسة أمس توزعت بين 1.476 مليار درهم في سوق أبوظبي و491.76 مليون درهم في سوق دبي.

وسجل السوقان إجمالي 32.97 ألف صفقة شملت 721.22 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 333.95 مليون سهم في سوق دبي و387.27 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سوق دبي

حافظ سوق دبي المالي على مكانته فوق مستوى 4050 نقطة، في ختام تداولات جلسة أمس، وأغلق المؤشر عند 4077.73 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر قطاع الاتصالات 0.56% والصناعة 0.35%، وتصدر سهما «شعاع كابيتال» و«الأنصاري» ارتفاعات 16 شركة، وارتفعا 4.2% و4.1% على التوالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 67.6 مليون درهم، بنسبة 13.7% من سيولة السوق الإجمالية، تلاه «ديار للتطوير» بسيولة 54.1 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» بسيولة 51.3 مليون درهم.

وقفز سهم «المزايا القابضة» بالحد الأقصى عند 1.03 درهم، مرتفعا 14.4 %. وارتفعت أسهم «جي إف إتش المالية» 3.9%، و«دبي التجاري» 3.7%، و«ديار للتطوير» 2%، كما ارتفعت أسهم «تيكوم» 0.78% و«ديوا» 0.28%.

سوق أبوظبي

وتجاوز مؤشر سوق أبوظبي «فادجي»، مستوى 9900 نقطة للمرة الأولى منذ 5 أشهر، مرتفعاً بنسبة 1.7%، ليصل إلى 9989.84 نقطة، في ختام جلسة أمس.

جاء هذا الصعود القوي، بدعم من ارتفاع سهم «العالمية القابضة» 3% إلى 410 دراهم، بسيولة 262.3 مليون درهم.

واستحوذ سهم «كيو القابضة» على سيولة جاوزت 209.7 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 123 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 14.9% بالحد الأقصى عند 0.362 درهم، و«برجيل القابضة» 5.9%، و«ألفا ظبي القابضة» 5.2%، و«الصير للمعدات» 4.3%، و«العالمية القابضة» 3%.

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