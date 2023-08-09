«رُوّاد» تعتمد تمويل مشروع رياضي بـ 1.2 مليون درهم

المصدر: (الشارقة – البيان)

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اعتمدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد)، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تمويل مشروع رياضي جديد بقيمة 1.2 مليون درهم، وذلك خلال الاجتماع التاسع عشر للجنة تمويل المشاريع بمؤسسة «رُوّاد»، الذي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

ترأس الاجتماع حمد المحمود، مدير «رُوّاد» ورئيس لجنة تمويل المشاريع، وحضره الأعضاء سعيد السويدي، وفيصل المدفع، وفهد الخميري، ونورا الزرعوني، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية حمدة الحمادي إداري أول تمويل، وناصر العويس، محلل مالي أول.

وأشاد حمد المحمود بجهود أعضاء اللجنة في تقديم الاقتراحات والتوصيات التي تعزز من توجه المواطنين والمواطنات نحو قطاع ريادة الأعمال.

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