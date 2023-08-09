«سيدات أعمال الشارقة» يمنح 500 امرأة فرصة الاندماج بقطاع الأعمال

المصدر: الشارقة- البيان

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نجح «مجلس سيدات أعمال الشارقة» خلال الربعين الأول والثاني 2023، في دمج أكثر من 500 امرأة بمنظومة الأعمال المزدهرة، مطلقاً مبادرات وبرامج عدة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الإمارات وخارجها، وتشجيع التعاون والابتكار بين رائدات الأعمال في الشارقة مع نظرائهن في مختلف دول العالم.

ولتحقيق أهدافه في تمكين ودعم النساء في قطاع الأعمال، نظّم المجلس مجموعة متنوعة من الأنشطة التي استهدفت تطوير مهارات وقدرات العضوات، وزيادة تواصلهن مع شركاء استراتيجيين، وفتح آفاق جديدة لهن في مجالات مختلفة. وتضمنت تلك الأنشطة اجتماعات تعريفية، وفعاليات تواصل، وورش عمل قادها خبراء في عالم الأعمال، ومشاركات مجتمعية ساهمت بمجملها في رفع مستوى الوعي والثقة بين رائدات الأعمال.

45 مبادرة

وتعاون المجلس مع مراكز مرموقة في الإمارات، مثل «بيت الحكمة» بالشارقة و«مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، لعرض أعمال أعضائه من رائدات الأعمال، وتسهيل فرص التواصل مع التجارب الرائدة في قطاع الاستثمار والأعمال. وخلال تلك الفترة، أطلق المجلس 45 مبادرة لدعم رائدات الأعمال، بهدف تعزيز ثقافة الأعمال الحيوية في الإمارات وخارجها.

ولم يكن تأثير «مجلس سيدات أعمال الشارقة» محصوراً على النساء اللواتي دخلن في منظومة الأعمال خلال الربعين الأول والثاني من عام 2023، بل واصل المجلس بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تمكين مجتمعه الذي يضم ما يزيد على 2000 من سيدات ورائدات الأعمال الطموحات، وبالتالي التأثير المباشر على المسارات المهنية لأكثر من 500 سيدة.

شبكة عالمية

وقالت مريم راشد بن الشيخ، مديرة المجلس: نحن فخورون بهذه النتائج المميزة التي تعكس جهودنا الاستراتيجية لصقل مهارات رائدات الأعمال، وتقديم الاحتواء الشامل لهنّ في القطاع الاقتصادي هذا العام، مشيرة إلى إطلاق المجلس مبادرات مخصصة لدعم رائدات الأعمال، في الوقت الذي تستمر فيه شبكتنا العالمية التي تضم 48 دولة في فتح أسواق وتوفير فرص جديدة.

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