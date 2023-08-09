«إثراء ديرة» يطلق حملة «العودة إلى المدارس» بجوائز 50,000 درهم

المصدر: (دبي ـــــــــــ البيان)

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أعلن، مشروع إثراء ديرة، وامتداد سوق الذهب في دبي، إطلاق حملة «العودة إلى المدارس» التي ستمنح المقيمين في الإمارات فرصة بدء العام الدراسي لربح جوائز كبيرة.

وتمتد الحملة حتى 4 سبتمبر 2023، حيث تتيح للعملاء خلال هذه الفترة فرصة رائعة لاستكشاف مجموعة واسعة من العروض الحصرية في أكثر من 500 متجر و40 مطعماً، إضافة إلى فرصة للفوز بجوائز مذهلة تصل قيمتها إلى 50,000 درهم.

ومع كل عملية شراء بين 30 و1000 درهم، يدخل العملاء في السحب للفوز بجوائز رائعة عبر فئتين: فئة «جوائز الذواقة»، والتي سيحصل 15 فائزاً على قسائم لتناول الطعام بقيمة 1,000 درهم لكل منهم، بينما سيربح أربعة فائزين محظوظين من فئة «الجوائز الذهبية» قسائم مجوهرات ذهبية بقيمة 5,000 درهم لكل منهم. إضافة إلى ذلك، سيحصل فائز واحد محظوظ على قسيمة مجوهرات ذهبية بقيمة 15,000 درهم. وسيتم اختيار وإعلان الفائزين العشرين في 5 سبتمبر 2023 وذلك بعد انتهاء الحملة.

وقال لاكلان جايد، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في إثراء دبي: يسرنا إطلاق هذه الحملة لتقديم تجربة تسوق رائعة لعملائنا ومنحهم فرصة اكتشاف عالم مليء بالجوائز المغرية.

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