شراكة بين«أدنيك» و«كينيس العالمية» لإطلاق فعاليات متخصصة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت مجموعة «أدنيك» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «كينيس» العالمية المتخصصة بإقامة الفعاليات، وذلك لتنظيم مجموعة من الفعاليات في إمارة أبوظبي.

وحسب بنود الاتفاقية ستقوم «أدنيك للخدمات»، بالتعاون مع مجموعة «كينيس» بإطلاق عدد من الفعاليات المتخصصة في مجالات حيوية عدة، لتقام في العاصمة أبوظبي، والتعاون مع الاتحادات المهنية لإقامة المعارض، والمؤتمرات المتخصصة في العديد من القطاعات الحيوية.

وقع الاتفاقية أحمد شاكر الرئيس التنفيذي لشركة «أدنيك للخدمات»، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، ودان ريفلين، الرئيس التنفيذي ومدير الرؤية من شركة «كينيس» العالمية.

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «يأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود «أدنيك» الرامية لمد جسور التعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة في قطاع سياحة الأعمال. وأشار إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز جهود «أدنيك» لتعزيز المساهمات الاقتصادية المباشرة، وغير المباشرة لقطاع سياحة الأعمال على اقتصاد الدولة، إضافة لنقل وتوطين المعرفة في عدد كبير من القطاعات الحيوية، ما سيعزز من مكانة أبوظبي عاصمة لقطاع سياحة الأعمال بالمنطقة.

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