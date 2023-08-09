مطار الشارقة يطلق حملة صيفية لإثراء تجربة المسافرين

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت شعار «الصيف في مطار الشارقة»، أطلق مطار الشارقة حملة صيفية، تهدف إلى توفير تجربة سفر متميزة للمسافرين، خصوصاً الأطفال، وتأتي الحملة تماشياً مع رؤية هيئة مطار الشارقة الدولي، التي تحرص على تطوير تجربة السفر المميزة، وتعزيز مكانة المطار كونه واحداً من أهم المطارات في المنطقة.

وتستمر فعاليات هذه الحملة حتى 22 أغسطس الجاري، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الممتعة، وتوزيع الهدايا، لإثراء وقت الانتظار للكبار والصغار على حد سواء، من خلال تقديم تجربة مليئة بالمرح والتسلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز