«الواعد الصغير» بوابة انطلاق للمشاريع الشبابية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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تم إطلاق معرض «الواعد الصغير»، الذي يستمر حتى 11 أغسطس الجاري، في ردهة مركز المنار مول برأس الخيمة، وأكدت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن مبادرة «الواعد الصغير» تعد بوابة لانطلاق المشاريع الشبابية في القطاع الخاص، مشيرة إلى توفير أجواء المعايشة الكاملة للطلبة المشاركين في المبادرة داخل المشاريع الصناعية والتجارية، للتعرف عليها عن قرب، من خلال التدريب ضمن 4 قطاعات، شملت الدعاية والاعلان، العطور، المطاعم والكافيهات، وزهور الزينة.

ويأتي المعرض لتشجيع الطلبة أصحاب المشاريع على عرض منتجاتهم، وخوض تجربة حقيقية للبيع والانخراط بالسوق، حيث سيتم تقييم مشاريعهم ومنتجاتهم على ضوء أدائهم وتطبيق ما تعلموه، خلال مرحلة التدريب.

وأضافت عائشة عبيد العيان: «تأتي مبادرة «الواعد الصغير»، ضمن استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية لتأهيل طلبة المدارس، خلال العطلة الصيفية، حيث استقبلت المبادرة 28 طلب مشاركة للفئة العمرية بين 14 إلى 17 سنة، من الذكور والاناث، وتقسيمهم إلى مجموعات، بهدف تفعيل دور الشراكة بينهم، والخضوع للتدريب في المصانع والشركات والمحال التجارية، التي تم الاتفاق معها، للتعرف عن قرب على طبيعة العمل التجاري أو المهني، الذي يؤديه صاحب المنشأة من الناحية النظرية والعملية، والقيام بتقديم المنتجات بأنفسهم لمدة أسبوع كامل، ضمن برنامج التدريب لاكتساب المهارات اللازمة قبل افتتاح المعرض».

وأوضحت العيان: «وفرت دائرة التنمية الاقتصادية الدعم المادي للطلبة المشاركين أصحاب المشاريع لعرض بضائعهم ومنتجاتهم للبيع ضمن المعرض، مشيرة إلى أن الدائرة ستختار فائزاً من بين مجموعة لتكريمهم، بموجب تقييم الزبائن والزائرين».

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