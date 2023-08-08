استقرار أسعار الذهب في الإمارات.. وتتراجع عالمياً

المصدر: دبي - محمود حسن

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استقرت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الثلاثاء، حيث استقر سعر «جرام 24» على 234.25 درهماً، فيما بلغ سعر «جرام 22» مستوى 216.75 درهماً، وسجل سعر الذهب «جرام 21» نحو 209.75 دراهم، وسجل الذهب «عيار 18» نحو 180.00 درهماً.

وعالمياً تراجعت أسعار الذهب مع استعادة الدولار لبعض الاستقرار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1933.24 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 1967.90 دولاراً.

وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها يوم الخميس فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، التي لا تدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 916.47 دولاراً، وانخفض البلاديوم أيضاً 0.2% إلى 1237.38 دولاراً.

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