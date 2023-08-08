«إشراق للاستثمار» تتحول للربحية بـ 36 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة «إشراق للاستثمار» ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2446.7%، ليصل إلى 44.31 مليون درهم، في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـإجمالي خسائر تشغيلية بلغت 1.89 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2022.

وأظهر صافي أرباح «إشراق للاستثمار» نمواً كبيراً، ليقفز من خسائر صافية بلغت 7.07 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2022 إلى أرباح صافية، بقيمة 35.992 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 609.3% على أساس سنوي.

ونجحت «إشراق» حتى الآن في بيع 7 قطع أراض تمثل نحو 27% من محفظة أراضيها الحالية بناء على قيمتها الدفترية، وأسفرت تلك المبيعات عن قيمة إجمالية قدرها 208 ملايين درهم.

ومع نهاية الربع الثاني من العام 2023 بلغ مجموع الأسهم، التي قامت إشراق بشرائها 108 ملايين سهم عادي إضافي، بقيمة إجمالية 55.5 مليون درهم بمتوسط سعر 0.5144 درهم للسهم الواحد، ما أسهم في تسجيل ربح قدره 46,37 مليون درهم لمصلحة المساهمين نتيجة تنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم بخصم مقابل قيمتها الدفترية كما هو مسجل مع نهاية الربع الثاني 2023.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: «سجلنا نتائج قوية في الربع الثاني من عام 2023، حيث نجني فوائد التقدم المطرد في استراتيجيتنا لتنويع مصادر إيراداتنا، مدعومة باستثمارات عقارية مربحة، وسنواصل المضي قدماً في مسارنا الصحيح، وفقاً لخطتنا المقررة على مدى ثلاث سنوات للتخلص من الأصول غير المدرة للدخل، وتوجيه العائدات نحو استثمارات مربحة تقدم قيمة للمساهمين».

وأضاف: «تشهد إشراق مرحلة جديدة من النمو، وتماشياً مع عملية وإجراءات التحديث، التي تشهدها أعمالنا، سنعلن قريباً عن تعيينات جديدة على مستوى الإدارة العليا، من شأنها المساهمة في تعزيز عروضنا الاستثمارية المقدمة، وسنسعى دائماً إلى اغتنام فرص الاستثمار الاستراتيجية المتاحة، التي تسهم في تعزيز محفظة أصولنا وزيادة القيمة لمساهمينا».

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