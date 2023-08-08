«إنديا تايمز»: مركز دبي للذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً كبيرة للشركات

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع «إنديا تايمز» أن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي سيصبح مركزاً لمؤسسي التكنولوجيا العالميين، الذين يتطلعون إلى المشاركة في إنشاء تطبيقات تكنولوجية مستقبلية.

وأشار الموقع الهندي إلى إطلاق دبي مبادرة جديدة، لدعم أكثر من 20 شركة ناشئة محلية وعالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لمساعدة حكومة الإمارة في نشر الابتكارات المستقبلية- وهي خطوة تقدم حقبة جديدة من فرص الشراكة لقطاع التكنولوجيا في الهند.

واستطرد الموقع: «يهدف مركز دبي للذكاء الاصطناعي (DCAI) إلى العمل كونه منصة تعاونية للقطاعات العامة والخاصة والأكاديمية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة».

وتابع الموقع: «لطالما كانت المنظمات في الإمارات، ومنطقة الخليج الأوسع عملاء لشركات التكنولوجيا الهندية، لكن الشراكات من أجل المشاركة في تطوير حلول مبتكرة كانت محدودة حتى الآن».

وقال كارينجتون مالين، رائد أعمال ومسوق وكاتب يركز على التقنيات الناشئة: «إن أجندة التكنولوجيا الجديدة في منطقة الخليج هي أخبار رائعة للشركات الهندية، التي تطور أحدث التقنيات».

وأضاف مالين، الذي يقيم في دبي: «لقد اعتمدت الإمارات والسعودية ودول الخليج الأخرى على الخدمات البحرية الهندية بشكل كبير، مع الشركات الهندية في البحث والتطوير في الماضي، والآن هناك تركيز شديد على تطوير الملكية الفكرية (IP) في الهند، والشراكة مع المشاريع العالمية، التي لديها مفاهيم مبتكرة».

وأشارت «إنديا تايمز» إلى إنشاء العشرات من شركات التكنولوجيا الهندية شراكات لتطوير منتجات في الإمارات بتشجيع من الحوافز والتمويل ونظام بيئي سريع النمو.

وأضاف مالين: «تمتلك الإمارات إمكانات كبيرة للعديد من الشركات الناشئة، والأهم من ذلك كله هو أن الحكومة تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باحترافية كبرى».

وعبر مالين عن إعجابه بسرعة تحرك حكومة دبي فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة قائلاً: «تبحث الفرق الحكومية بنشاط عن تقنيات وحلول ‏الذكاء الاصطناعي الأكثر ابتكاراً طوال الوقت».

وأردف: «كثيراً ما أجد نفسي معجباً بمدى سرعة تحرك الحكومة لإنشاء برامج جديدة، تساعد سياسات Al الخاصة بها على اكتساب القوة. على سبيل المثال أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل برنامجاً لتشجيع المخططات التجريبية للتكنولوجيا التوليدية في الدوائر الحكومية».

وبحسب «إنديا تايمز» فإن المركز الجديد سيعمل على تطوير تشريعات حول التكنولوجيا الحديثة، ودراسة التأثير الأخلاقي والاجتماعي لتطبيقات Al التوليدية، مما يوفر سوقاً تمكّن من الابتكار والتفكير المستقبلي لقطاع بمليارات الدولارات.

وفي زيارة أخيرة إلى الإمارات قال سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة ‏OpenAI، الشركة التي أنشأت ChatGPT‏ المثير للجدل المدعوم بالذكاء الاصطناعي: «آمل أن تلعب الإمارات والمنطقة دوراً محورياً في هذا الحوار العالمي».

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