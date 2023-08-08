«غلوبال داتا»: الإمارات الأقل مخاطر إقليمياً والـ11 عالمياً في الربع الأول لـ2023

المصدر: دبي- البيان

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احتفظت الإمارات بصدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تراجع المخاطر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما نالت المركز الــ11 عالمياً، بحسب آخر تحديث فصلي لــ «تقرير المخاطر العالمية»، والصادر حديثاً عن شركة «غلوبال داتا» البريطانية للاستشارات وتحليل البيانات.

وتعتمد فكرة التقرير على رصد المخاطر المختلفة في العالم وفي مناطقه الرئيسية ودوله، ثم تحديث هذه المخاطر بصفة ربع سنوية، استناداً إلى «مؤشر مخاطر الدول من غلوبال داتا»، وكلما ارتفع رصيد الدولة على المؤشر، كلما ازدادت درجة المخاطر التي تتعرض لها، والعكس صحيح.

وأفاد تحديث الربع الأول من عام 2023 للتقرير بأن المخاطر ارتفعت نسبياً خلال هذه الفترة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وهو ما انعكس في ارتفاع رصيد المنطقة على المؤشر إلى 54.4 من أصل 100 درجة، بالمقارنة مع 54.3 خلال الربع الأخير من 2022.

وأضاف التقرير أن أبرز المخاطر التي تهدد الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الأول من 2023 تتمثل في التباطؤ الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، من المتوقّع تراجع النمو الاقتصادي في افريقيا خلال 2023 إلى 2.9%، بالمقارنة مع 3.5% خلال 2022.

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