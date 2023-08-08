مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 433 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 744.62 مليون درهم و405 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 954.83 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 369 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 276 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الثانية تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في سيح شعيب 4 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 26 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة السوق الكبير وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة القصيص الأولى.

كما تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 270.28 مليون درهم منها 14 رهنا لأراض بقيمة 32.23 مليون درهم و76 رهنا لفلل وشقق بقيمة 238.05 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة محيصنة الرابعة بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة الطي بقيمة 27 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 69.36 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 29.33 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم.

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