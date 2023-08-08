«إينوك» تزود 14 مطاراً في الصين بوقود الطائرات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة إينوك، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة، عن التوسع بشبكتها لتزويد وقود الطائرات لتغطي للمرة الأولى الصين، وذلك عبر توفير خدمات تزويد وقود الطائرات في 14 مطاراً بما يشمل بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنزن وتشنغدو. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية المجموعة للتوسع دولياً على المدى الطويل بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل موثوق وآمن ومستدام.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «انطلاقاً من حرصنا على التوسّع دولياً بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، نلتزم في إينوك بتقديم حلول الطاقة المستدامة والمتكاملة وفق أعلى المستويات العالمية، ويأتي توسيع شبكتنا لتزويد وقود الطائرات في عدد من أكثر المطارات ازدحاماً في الصين دليلاً على ذلك، حيث تتمتع إينوك اليوم بحضور عالمي قوي في أكثر من 300 مطار في 25 دولة، مما يؤكد على سجلنا الحافل بالنمو والنجاح».

تجدر الإشارة إلى أن «إينوك للطيران» تأسست دولياً في عام 2002، وهي قسم متخصص في تزويد وقود الطائرات في مجموعة إينوك، وتتمتع بحضور عالمي قوي في أكثر من 300 مطار في 25 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

وتوفر «إينوك للطيران»، التي يقع مقرها الرئيسي في الإمارات، أكثر من 40% من احتياجات مطار دبي الدولي من وقود الطائرات، من خلال خطي أنابيب يربطان محطات التخزين في جبل علي بالمطار. وأعلنت المجموعة أيضاً في العام الماضي عن الانتهاء من عمليات إنشاء خط أنابيب نقل وقود الطائرات الذي يمتد بطول 16.2 كيلومتراً ويربط محطة «هورايزون اميريتس جبل علي للبترول» لتخزين البترول في جبل علي بمطار آل مكتوم الدولي. وسينقل خط الأنابيب 2000 متر مكعب في الساعة من وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي، وسيلبي الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز