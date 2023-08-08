بيع شقة في مشروع «سي بوينت» بدبي بـ 55.3 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع شقة بقيمة 55.3 مليون درهم في مشروع سي بوينت بمنطقة دبي هاربور.



وتبلغ المساحة الكلية للشقة التي تتألف من 6 غرف وصالة 11,683 قدم مربع، فيما بلغت قيمة كل قدم مربع 4,736 درهم.



وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تجاوزت المبيعات العقارية في دبي خلال ساعات الصباح 1.22 مليار درهم عبر 238 صفقة، وجاءت منطقة "قناة دبي المائية" في المقدمة من حيث القيمة عبر بيع أرض بـ 368 مليون درهم، تلتها منطقة المركز التجاري الثانية عبر صفقة لبيع أرض تجارية أيضاً بقيمة 276 مليون درهم.



وشهدت منطقة مدينة المطار مبيعات بقيمة 78.9 مليون درهم عبر 25 صفقة، ومنطقة سوبها هارتلاند 19 صفقة بقيمة 40 مليون درهم، والخليج التجاري 22 صفقة بقيمة 38.1 مليون درهم، كما سجلت منطقة برج خليفة مبيعات بقيمة 26.4 مليون ردهم عبر 10 صفقات.

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