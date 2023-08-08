175 مليون درهم صافي دخل «الياه سات» النصفي بنمو 5%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، المزود لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة النصف الأول من عام 2023 المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حافظت الشركة على مستوى الإيرادات، خلال النصف الأول من عام 2023 عند 753 مليون درهم «205 ملايين دولار»، بينما ارتفع صافي الدخل المطبع قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى 460 مليون درهم «125 مليون دولار»، مع نمو صافي الدخل المطبع بنسبة 5% إلى 175 مليون درهم «48 مليون دولار» على التوالي.



وحققت المجموعة نمواً في الإيرادات، خصوصاً في قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة، الذي يوفر سعة اتصالات لحكومة الإمارات العربية المتحدة، وقطاع حلول البيانات، الذي يقدم حلول بيانات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية. هذا إلى جانب قطاع الحلول المدارة، الذي يوفر حلول الاتصالات الفضائية المتكاملة، عبر الأقمار الصناعية بشكل أساسي لحكومة الإمارات العربية المتحدة، والهيئات ذات الصلة، والذي حافظ على مستوى الإيرادات مقارنة بنتائج الفترة المماثلة من العام السابق، التي كانت قوية بشكل استثنائي، وسجل قطاع حلول الاتصالات المتنقلة، التي تقدمها شركة الثريا على النطاق الترددي L-band نمواً قوياً من رقمين نسبته 12%، خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ويأتي هذا النمو انعكاساً لارتفاع مبيعات المعدات، وهو نهج من المتوقع أن يستمر في الربع الثالث الربع من هذا العام، ليسهم بشكل أساسي في تحقيق نمو الإيرادات لهذا القطاع بنهاية العام.

أبرز النتائج



• بلغت الإيرادات 753 مليون درهم «205 ملايين دولار»، محافظة على استقرارها على أساس سنوي.

• نمو الأرباح المطبعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 3% على أساس سنوي، لتصل إلى 460 مليون درهم «125 مليون دولار»، محققة هامشاً استثنائياً نسبته 61% «مقارنة مع 59% العام السابق».

• نمو صافي الدخل المطبّع بنسبة 5% على أساس سنوي، ليصل إلى 175 مليون درهم «48 مليون دولار»، محققاً هامشاً أفضل نسبته 23% «مقارنة مع 22% العام السابق».

• استقرت الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها عند 7.0 مليارات درهم «1.9 مليار دولار» مقارنة بنهاية الربع الأول من العام وبما يعادل 4.4 أضعاف إيرادات الـ12 شهراً الماضية.

• تحسن التدفقات النقدية، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة التقديرية 296 مليون درهم «82 مليون دولار»، بزيادة بنسبة 34%مقارنة مع العام السابق.

• الميزانية العمومية الأقوى في تاريخ الشركة مع صافي دين سلبي المستوى يزيد على 454 مليون درهم «125 مليون دولار»، وإجمالي سيولة متاحة بقيمة 2.3 مليار درهم «686 مليون دولار»، ورؤية طويلة الأجل للتدفقات النقدية المستقبلية تدعم الاستثمارات المستقبلية لشركة الياه سات سواء في النمو الذاتي عبر توسع الشركة «الياه 4 والياه 5» أو اغتنام فرص الاستحواذ، وذلك من دون التأثير على سياسة توزيع الأرباح الجذابة والمتنامية.

• صافي دخل تمويلي إيجابي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأمد مقارنة بالعام السابق.

توزيعات

وأفادت الشركة بأنه سيتم المضي قدماً لزيادة توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023 بنسبة 2% على الأقل، لتصل إلى 16.46 فلساً «4.48 سنتات أمريكي» لكل سهم أي ما يوازي 402 مليون درهم «109 ملايين دولار»، واستناداً إلى آخر سعر إغلاق للسهم فإن هذا يعني عائداً سنوياً لتوزيعات الأرباح بنسبة تزيد على 6%، وهو من بين أعلى العائدات، التي توفرها الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية لدولة الإمارات.



وسيتم إبقاء النطاقات الإرشادية للسنة الكاملة والخاصة بالإيرادات، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، والتدفقات النقدية الحرة التقديرية من دون تغيير، فيما ارتفع النطاق الإرشادي للنفقات الرأسمالية والاستثمارات النقدية إلى ما بين 643 و716 مليون درهم «175 إلى 195 مليون دولار» مقارنة بالنطاق السابق بين 569 و643 مليون درهم «155 إلى 175 مليون دولار»، أخذاً بالحسبان بدء برنامج مشتريات القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5.

كفاءة العمليات



وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «تواصل «الياه سات» تعزيز كفاءة عملياتها التجارية وزيادة ربحيتها، والتركيز على تنمية الأعمال الحكومية الأساسية والقطاعات التجارية، مع التحكم في التكاليف وتحسينها عبر مختلف أنشطة المجموعة. وبجانب استكمال برنامج الشراء للقمر الصناعي الثريا-4 NGS، الذي يجري العمل لإطلاقه في موعده خلال النصف الأول من العام 2024، وقعنا تفويضاً بالمضي قدماً مع شركة إيرباص، وهي شريك أعمال رئيسي لشركة الياه سات، لبدء الأنشطة الأولية المتعلقة بشراء القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5. وبموازاة ذلك فقد بلغنا مرحلة متقدمة من المحادثات مع حكومة الإمارات العربية المتحدة لتأمين عقد طويل الأجل، من شأنه أن يرفع ويمدد الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها لما بعد العام 2040».



وأضاف: «بدأنا العمل على تأسيس شراكة رسمية مع شركة «بيانات» لتوفير قدرات رصد الأرض باستخدام تقنية الرادار ذي الفتحة الاصطناعية ضمن المرحلة الأولى، وتهدف هذه الشراكة في تطوير كوكبة مؤلفة من خمسة أقمار صناعية، مع توقع إطلاق أول قمر صناعي في النصف الأول من العام 2024، ما يسهم في تنويع محفظتنا الحالية من خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة عبر الأقمار الصناعية من مدارات أرضية متزامنة مع الأرض وتوسيعها، لتشمل خدمات مراقبة الأرض من مدارات أرضية منخفضة».

استثمارات

وأردف الهاشمي: «لا يزال قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية يشهد تدفق استثمارات ضخمة وتطوير نماذج أعمال جديدة، وتسهم هذه العوامل مجتمعة في تعزيز تكامل القطاع والظهور المرتقب لشركات أكبر وأقوى. وفي هذا السياق تحافظ الياه سات على موقعها القوي، الذي يمكنها من الاستفادة من هذه التطورات، مدعومة بمستويات فريدة من الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها وميزانية عمومية قوية ومستقرة».



يمكنكم الاطلاع على كامل الإفصاحات المالية للنصف الأول من عام 2023، بما في ذلك التقرير المفصل حول مناقشة وتحليل الإدارة، والذي يحدد بوضوح المصطلحات المستخدمة في هذا البيان الصحفي، ضمن قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لشركة «الياه سات».

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