20 % نمواً في أعمال «دي إكس بي لايف» النصفية

المصدر: دبي - البيان

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حققت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي نمواً بنحو 20% في أعمالها، في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغ عدد الفعاليات الكبرى، التي قدمت إليها خدماتها 100 فعالية، شملت 35 معرضاً، و3 مؤتمرات، و21 فعالية جماهيرية وترفيهية متنوعة، ومجموعة من الحفلات الموسيقية وحفلات التخرج؛ وبلغ عدد الفعاليات الخارجية 15 فعالية، فيما وصل عدد منصات العرض، التي صممتها وشيدتها إلى 120 منصة، بمساحة تزيد على 250,000 قدم مربعة.

توسعات خارجية

تميزت الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بالتوسع خارج الدولة، حيث قامت بتصميم وتشييد منصات عرض في فعاليات عالمية في روسيا (سان بطرسبرج)، والسعودية (الرياض)، والمغرب (مراكش)، وتركيا (اسطنبول)، وألمانيا (دوسولدورف)، وإسبانيا (برشلونة)، وهولندا (أمستردام)، وقامت بالترويج لعلامتها التجارية في معارض عالمية بألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان.

خبرة طويلة

وتعليقاً عن ذلك قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ«دي إكس بي لايف»: «نهدف في هذه المرحلة إلى توسيع أعمالنا في الأسواق الخارجية، بما في ذلك الدول الأوروبية والأمريكية والشرق الأوسط والخليج، خصوصاً السعودية، التي تشهد نمواً كبيراً في قطاع الفعاليات التجارية والترفيهية والرياضية والمهرجانات؛ كما نقوم بعمل تحالفات مع شركات عالمية لتنظيم وإدارة الفعاليات، وتشييد منصات العرض في مختلف دول العالم»، وأضاف: «نحن نسير بقوة نحو تحقيق هدفنا بأن نصبح من أكبر شركات تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة في العالم، فنحن نمتلك خبرة تزيد على ثلاثة عقود، ونقدم خدمات مبتكرة للمعارض العالمية والمؤتمرات الدولية والفعاليات الترفيهية، والمناسبات الوطنية والمهرجانات».

«جيتكس أفريقيا»

كان من أبرز الفعاليات، التي قدمت «دي إكس بي لايف»، إليها خدماتها خارج دولة الإمارات، معرض «جيتكس أفريقيا»، الذي أقيمت دورته الأولى في مدينة مراكش المغربية، كما قامت بتصميم وتشييد 5 منصات عرض لشركة إتش بي إي، وأواركل، وواحة دبي للسيلكون، وروبريك لحلول تكنولوجيا المعلومات، وشنايدر إليكتريك؛ وقد سلط المعرض أنظار رواد التقنية في العالم على الإمكانات الواعدة للقارة الأفريقية.

زوار

وشهد شهر يناير تنظيم الدورة الثانية من معرض عالم القهوة، الذي جمع الخبراء والرواد، واجتذب أكثر من 10,000 زائر متخصص، و1,500 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة حول العالم، ونجح في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة القهوة على مستوى المنطقة.

ونظمت «دي إكس بي لايف» ثلاثة مؤتمرات مهمة، بما في ذلك مؤتمر إيكوبلاست، الذي اجتذب 1,500 طبيب متخصص في طب وجراحة التجميل من 112 دولة، وشارك به أكثر من 60 جمعية دولية، وشهد الإعلان عن دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر تنظيم جلسة ضمت أكبر عدد من جراحي التجميل بــ 480 جراحاً، وأكبر عدد من الجنسيات المشاركة فيها بــ 89 جنسية.

مقاول رئيسي

وعملت «دي إكس بي لايف» مقاولاً رئيسياً لـ 20 فعالية كبرى، وكانت مسؤولة عن تشييد جميع مناطق الأنشطة والفعاليات، وعددها 100 منطقة بمساحة تعدت 200,000 قدم مربعة، بما في ذلك معرض جلفود، وجيسيك، وكابسات، ودبي العالمي للقوارب، وإنترسيك، ومعرض المجوهرات، ومعرض الإضاءة في الشرق الأوسط، وسوق السفر العربي، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومؤتمر إيكو بلاست، ومعرض جيتكس أفريقيا، والمعرض السعودي للأغذية.

200 ألف زائر

يمثل عالم مدهش إحدى أبرز الفعاليات، التي تنظمها وتشيدها وتديرها «دي إكس بي لايف»، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويجتذب المهرجان المقام على مساحة 300 ألف قدم مربعة نحو 200 ألف زائر؛ ويقدم لزواره نحو 90 لعبة، بخلاف مناطق الفعاليات والأنشطة والمسارح والعروض والمطاعم؛ وقد شهد النصف الأول كذلك تقديم خدمات الفعاليات لعدد من الفعاليات طويلة المدة، ومنها خيمة المجلس الرمضاني، وعالم دبي للرياضة.

جائزة

فازت «دي إكس بي لايف» بجائزة «أفضل تصميم وتشييد جناح عرض في فعالية» في حفل توزيع جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2023؛ عن تصميم وتشييد جناح منصة «الشارقة الرقمية» في معرض جيتكس، وتبرز هذه الجائزة المرموقة مكانة الشركة وريادتها في تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة، وتصميم وتشييد منصات العرض الأكثر إبهاراً، وتنظيم وإدارة الفعاليات.

حفلات

بلغ عدد حفلات الزفاف 31 حفلاً، ووصل عدد المدعوين في بعض الأعراس لأكثر من 2,000 ضيف في أعراس الرجال، و1,300 في أعراس النساء، وحقق عائد حفلات الزفاف نمواً بنحو 50%؛ وقد أبدع فريق الأعراس في إقامة حفلات استثنائية من ناحية التصميم والتقنيات المستخدمة، ما يعزز مكانة مركز دبي التجاري العالمي وجهة مفضلة لإقامة حفلات زفاف العائلات الإماراتية، والأسر المقيمة، وكبار الشخصيات والأعيان.

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