«عزيزي»: إنجاز 17 % بمشروع «عنبر» في الفرجان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة عزيزي إنجاز 17 % من مشروعها السكني «عنبر»، الذي أطلقته أخيراً بالفرجان. واكتملت أعمال الهيكل العام الآن بنسبة 64 %.

ويسير العمل وفق الخطط الموضوعة لتسليم وحدات عنبر في الربع الثاني 2024.

وسيضم المشروع عند اكتماله مجموعة من الاستديوهات والشقق بغرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى العديد من المرافق بما في ذلك المحال التجارية والمطاعم المتنوعة، والمناطق المخصصة للمشي وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ومناطق لعب للأطفال، وحمامان للسباحة ومواقف للسيارات، وخدمات الأمن على مدار 24 ساعة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: يمثل البناء السريع في عنبر خطوة مهمة لاستكمال المبنى في موعده. ونواصل العمل بوتيرة سريعة لإكمال عنبر في الربع الثاني 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز