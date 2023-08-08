«ديسبرز» تجمع 30 مليون دولار ضمن جولة تمويل لتعزيز حضورها بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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جمعت شركة ديسبرز «Disprz»، شركة خدمات التعلم والمهارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، 30 مليون دولار في جولة تمويل. وستُستخدم الأموال المجمعة في الجولة لتوسيع نطاق السوق العالمية وتطوير المنتجات بالاستعانة بتقنيات العصر الحديث، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأسواق الناشئة، مثل الشرق الأوسط والهند وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إنشائها في عام 2015، شهدت ديسبرز تطورًا ملحوظًا وأصبحت واحدة من عدد قليل من الشركات الناشئة في مجال الموارد البشرية ضمن قطاع السلسلة سي.

ورسخت الشركة حضورها عالميا إذ تقدم خدماتها لأكثر من 350 مؤسسة. وستمكّن عملية جمع الأموال Disprz من توسيع فريقها العالمي وتعيين علماء بيانات وعلماء ومهندسين مهرة بغية تعزيز قدراتها الإنتاجية

وتخطط الشركة أيضًا لعقد شراكات استراتيجية وإجراء عمليات استحواذ استراتيجية. واستشرافًا للمستقبل، تتصور Disprz نفسها شركة تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي للأشخاص على نطاق عالمي، ولا تقتصر على تنمية مهارات الموظف فحسب بل تمتد لتشمل دعم كل مرحلة في دورة حياته، فالشركة تهدف إلى تمكين المؤسسات على مستوى العالم بغية تعزيز إمكانات القوى العاملة عن طريق المهارات والبيانات والتخصيص.

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