«ملبار للذهب والألماس» يعتمد حلول دفع «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ملبار للذهب والألماس»، سادس أكبر تاجر تجزئة للمجوهرات في العالم، وتمتلك شبكة بيع بالتجزئة عبر إحدى عشرة دولة، عن توقيع شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف أتمتة مدفوعات مورديها، بالاستفادة من إمكانات ومزايا واجهة بنك الإمارات دبي الوطني لبرمجة وتطوير التطبيقات المصرفية.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية ستتمكن شركة «ملبار للذهب والألماس» من تسريع وتيرة تحوّلها الرقمي، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات تكامل البيانات وحمايتها، ولطالما تمثل عمليات معالجة وتسوية مدفوعات الموردين تحدياً كبيراً في منظومة إدارة النقد على مستوى قطاع الأعمال، ولكن تتوافر اليوم مجموعة من أفضل حلول التكنولوجيا المبتكرة مثل واجهة بنك الإمارات دبي الوطني لبرمجة وتطوير التطبيقات. وبالاستفادة من الحلول المخصصة نجح البنك في هذا الصدد، ومن خلال تعاونه مع شركة «ملبار للذهب والألماس»، وغيرها من العملاء الآخرين في تعزيز كفاءة عمليات إدارة الخزانة.

وقد قام بنك الإمارات دبي الوطني، عبر واجهته لبرمجة التطبيقات المالية، بتطوير منظومة دفع متكاملة لموردي شركة «ملبار للذهب والألماس»، حيث تتيح معالجة معاملات مدفوعات الموردين بشكل فوري، والاستعلام عن حالاتها، وقد أسهمت هذه الخطوة في رفع كفاءة منظومة الدفع لدى الشركة، وهو ما انعكس إيجابياً في انخفاض الوقت المستهلك في معالجة المدفوعات، وعدم الحاجة إلى عمليات تسوية الحسابات، التي تستغرق وقتاً طويلاً.

وقال شاملال أحمد، المدير العام للعمليات الدولية لدى شركة «ملبار للذهب والألماس»: تفخر «ملبار للذهب والألماس» بكونها أول شركة في صناعة الذهب والمجوهرات تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لاعتماد أحدث حلوله المصرفية الرقمية، عبر واجهته المتطورة لبرمجة التطبيقات، بما يتناغم مع جهودنا الحثيثة لدمج أفضل حلول التكنولوجيا المبتكرة، ضمن عملياتنا وأنظمتنا.

وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع شركة «ملبار للذهب والألماس» إننا سعداء بتزويدها بحلول دفع رقمية ومبتكرة، مدعومة بواجهة بنك الإمارات دبي الوطني لبرمجة وتطوير التطبيقات المصرفية. وتُبرز هذه الحلول الرقمية المخصصة قدرتنا على تحويل نماذج الأعمال التقليدية وتطويرها، من خلال تحقيق التكامل السلس بين التكنولوجيا والمنظومة المالية.

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