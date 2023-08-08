4 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي- محمد عباس

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حافظ سوق دبي المالي على مكانته فوق مستوى 4050 نقطة، في ختام تداولات جلسة أمس، وأغلق المؤشر عند 4079.42 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية 0.77%، والاتصالات 0.75% والمالية 0.18%، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 0.38% إلى مستوى 9824.2 نقطة.

السيولة

واجتذبت الأسهم بالسوقين في ختام الجلسة سيولة بنحو 1.84 مليار درهم موزعة بواقع 1.43 مليار درهم في سوق أبوظبي، و413.34 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 619.3 مليون سهم عبر تنفيذ 28.4 ألف صفقة.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة من 3.52 تريليونات درهم بنهاية الجمعة الماضية إلى 3.532 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.843 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و689.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم 34 شركة من وانخفضت أسهم 50 شركة.

سوق دبي

استحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي على 49.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 413.34 مليون درهم، مع تركزها بشكل رئيس في قطاعات المالية والعقار والصناعة، وهي شركات: «إعمار العقارية»، و«الأنصاري»، و«الخليج للملاحة»، و«دبي الإسلامي»، بسيولة قاربت 203.35 ملايين درهم.

وتصدر سهما «الفردوس القابضة»، و«المشرق» ارتفاعات 15 شركة بسوق دبي في ختام أولى جلسات الأسبوع، وارتفعا 8% و5.5%، وكان سهم «الأنصاري» ضمن الشركات الأكثر تداولاً، بنحو 56.8 مليون درهم، بعد إعلان الشركة عن خططها للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة صرافة في سلطنة عمان.

وصعدت أسهم دبي للمرطبات 3.3%، وشعاع كابيتال 2.9%، والخليج للملاحة 2.4%، وزاد «الإمارات دبي الوطني» 0.29%، و«دبي للاستثمار» 0.4%، و«تيكوم» 0.39%، و«تبريد» 0.92% و«دو» 0.75%.

كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بـ 0.3% عند سعر 17.05 درهماً، وزاد سهم «إعمار العقارية» 0.14% عند سعر 7.08 دراهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9824.2 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.38%، وشهد السوق ارتفاع أسهم الخليج للمشاريع الطبية 11.4%، وإي أس جي ستاليونز 5.97%، وملتيبلاي 4.4%، وزاد برجيل القابضة 3.4%، عند سعر 2.70 درهم وبتداولات تجاوزت 21 مليون سهم، وزاد سهم فيرتيغلوب 1.7%، والدار العقارية 0.95%، وأبوظبي الأول 0.28%.

وحصد سهم «كيو القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 236.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة جاوزت 208.5 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 191.1 مليون درهم.

وقفز سهما أبوظبي الوطنية للتكافل 15%، وكيو القابضة 14.6%، بالحد الأقصى في ختام الجلسة.

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