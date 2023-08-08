مجلس «كيو» يقرر المضي في دراسة عرض دمج الأصول

المصدر: أبوظبي - البيان

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قرر مجلس إدارة شركة «كيو القابضة»، المضي قدماً في دراسة العرض المقدم من «القابضة» ADQ، ومن شركة «آي إتش سي كابيتال»، لدمج شركة مدن العقارية ومركز أبوظبي الوطني للمعارض وغيرها من الأصول المحددة «كيو القابضة».

وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أشارت الشركة إلى أن العرض يبقى رهناً باستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات التنظيمية.

يذكر أنه في حال إتمام الصفقة، ستقوم «كيو القابضة» بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح «القابضة» (ADQ) و«آي إتش سي كابيتال»، بعدد إجمالي 9.49 مليارات سهم عادي في رأسمال «كيو القابضة»، حيث تم تحديد سعر السهم الواحد في «كيو القابضة» بقيمة 2.70 درهم.

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