«أبوظبي الإسلامي» يطلق خدمة تعبئة رصيد «درب» على تطبيقه الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي إطلاق خدمة تعبئة رصيد «درب»، بنظام التعرفة المرورية التابع لمركز النقل المتكامل بدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، من خلال تطبيقه الذكي للهاتف المتحرك، وبذلك يصبح «أبوظبي الإسلامي» أول مصرف في الدولة يتيح هذه الخدمة لمتعامليه.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم حلول رقمية رائدة لمتعامليه، من خلال دمج خاصية تعبئة رصيد بوابة التعرفة المرورية «درب»، ضمن تطبيق الذكي للهاتف المتحرك، وذلك للتعزيز من تجربة المتعاملين الرقمية.

ويتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي مشهد التحول الرقمي على مستوى القطاع المصرفي في دولة الإمارات، حيث انضم نحو 96 ألف متعامل جديد في النصف الاول من العام 2023 إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، من بينهم 57% بادروا بفتح حساباتهم رقمياً، وتعكس هذه النسبة مدى التفضيل المتزايد للمتعاملين لاستخدام القنوات الرقمية، وجهود المصرف لتقديم قدرات رقمية رائدة في القطاع.

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