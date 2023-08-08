كازاخستان تبحث مع موانئ أبوظبي مشروعاً لشحن الصادرات الزراعية

المصدر: آستانة – رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت حكومة كازاخستان إن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى تبحث مع مجموعة موانئ أبوظبي إقامة مشروع مشترك من شأنه أن يساعد على شحن الصادرات الزراعية من كازاخستان.

وترغب كازاخستان، وهي من المصدرين المهمين للسلع الزراعية مثل الحبوب والبذور الزيتية، في شحن الصادرات عبر بحر قزوين ثم إلى وجهات أخرى في الخليج وآسيا وأفريقيا.

وناقش سيريك جومانجارين، نائب رئيس وزراء كازاخستان، المشروع مع داود تافتي الرئيس التنفيذي لشركة سيماتك للشحن التي قالت كازاخستان إنها تابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز