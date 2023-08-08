«القابضة» تطلق مشروعاً زراعياً بتقنيات متقدمة في «كيزاد»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن تعاونها مع شركة سيف هافين سليوشن الهولندية (Safe Haven Solutions) المتخصصة بتقديم الحلول الزراعية الذكية والملائمة للظروف المناخية، لإطلاق مشروع إنشاء بيوت محمية عالية التقنية ومؤتمتة بالكامل في مجمع «القابضة» (ADQ) للتكنولوجيا الزراعية في كيزاد، على مساحة تبلغ 10 هكتارات كونها مرحلة أولى، بهدف زيادة المحاصيل الغذائية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

وتم تصميم المشروع، بما يتوافق مع مفاهيم الاستدامة، حيث ستعمل البيوت الزراعية المحمية بنظام تبريد فعال يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويحد من استهلاك المياه، مما يتيح زراعة محصولي الطماطم والخيار على مدار العام في بيئة خالية من الكربون، وخاضعة للتحكم، فيما ستشهد المرحلة الثانية بدء الإنتاج التجاري ومضاعفة المساحة المزروعة إلى 20 هكتاراً.

رفع معدلات الإنتاج

وقال غيل أدوتيف، الرئيس التنفيذي لمحفظة الأغذية والزراعة في «القابضة»: «انطلاقاً من مهمتنا في تعزيز الزراعة المستدامة في أبوظبي تأتي شراكتنا مع شركة سيف هافين سليوشن بهدف الاستثمار في حلول التكنولوجيا الزراعية، ودعم إمكانيات الإمارات لرفع معدلات الإنتاج الزراعي المحلي.

ومن هذا المنطلق فإن مجمع التكنولوجيا الزراعية يمثل مركزاً لمشاريع البحث والتطوير واسعة النطاق، في بيئة داخلية عالية التقنية وخاضعة للتحكم، مؤكداً أن «القابضة»(ADQ) تتطلع من خلال هذه الشراكة للارتقاء بقدراتها في زراعة المنتجات الطازجة في إمارة أبوظبي بصورة مستدامة تلبي حاجة المجتمعات المحلية».

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