بريطانيا: الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي

المصدر: دبي - البيان

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ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد على 70%، ليصل إلى 64.5 مليار جنيه إسترليني (82.7 مليار دولار) حتى نهاية مارس على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والطلب على الخدمات مع تحرك دول المجلس لتنويع اقتصاداتها.

ووفقاً لتحليل أصدرته منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت للإحصاءات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، فإن قيمة التبادل التجاري في السلع والخدمات تجاوز رقم العام الماضي البالغ 37 مليار جنيه إسترليني.

وشكلت واردات المملكة المتحدة من النفط والغاز القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 15 مليار جنيه استرليني من إجمالي التبادل التجاري.

فيما استضافت العاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع الماضي الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة. وأعلن بيان حكومي أن المفاوضات التي تناولت 23 مجالاً لوضع السياسات على مدار 44 جلسة، قد أحرزت «تقدماً جيداً».

ووفقاً لأرقام وزارة الأعمال والتجارة، كانت الإمارات أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في المنطقة العام الماضي.

وقال برادلي جونز، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، إن مؤتمر COP28، الذي تستضيفه دبي لاحقاً هذا العام، فرصة لتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في الاستدامة وإزالة الكربون.

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