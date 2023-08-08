تعاون بين «الشارقة لإدارة الأصول» و«آي إتش جي» لإنشاء فندق ڤوكو

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات آس إتش جي IHG، إحدى الشركات الفندقية المتخصصة في العالم، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، توقيع اتفاقية إدارة بينهما لفندق «ڤوكو» في الشارقة، وسيسهم الفندق المتوقع افتتاحه خلال النصف الأول من عام 2027، في نمو وتقدم صناعة السياحة في الشارقة، وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

وسيشكل «فوكو» الانطلاقة الأولى للمجموعة الفندقية في الشارقة وسيضم 191 غرفة فندقية ويقع بالقرب من نادي الشارقة للجولف والرماية، جزءاً لا يتجزأ من المخطط الرئيسي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذي يشمل إنشاء مساحات البيع بالتجزئة، ومكاتب إلى جانب المقر الرئيسي للشركة.

وقال وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول: «يسعدنا الشراكة والتعاون مع إحدى أبرز الشركات الفندقية الرائدة في العالم، لإطلاق العلامة التجارية للضيافة الفاخرة «ڤوكو» في الشارقة، مؤكداً أن فندق فوكو الجديد سيشكل إضافة نوعية لمحفظة الشركة في قطاع الضيافة، ويعزز صناعة السياحة في الإمارة.

ولفت إلى أن إمارة الشارقة نجحت من خلال عروضها السياحية الواسعة النطاق، في تعزيز وجودها على خريطة السياحة الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب بشكلٍ متزايد على خيارات الضيافة عالية الجودة، لتلبية هذا الطلب المتنامي.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا التعاون مع شريكنا البارز والمميز، شركة الشارقة لإدارة الأصول، لإطلاق الخدمات الفندقية التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG لأول مرة في إمارة الشارقة، وتقديم علامتنا التجارية المتميزة ڤوكو في المدينة، ويكتسب هذا الإنجاز أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ويشكل دلالة واضحة على التزامنا بتنفيذ خططنا التوسعية والوجود في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الإمارات. تعتبر إمارة الشارقة وجهة سياحية ناشئة وسريعة النمو، التي تتميز بمناظر طبيعية خلابة ومناطق طبيعية من صنع الإنسان، إلى جانب عروض السياحة المتنوعة.

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