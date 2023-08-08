«أغذية» تبحث التعاون مع وفد برازيلي

المصدر: أبوظبي- البيان

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زار وزير الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات الغذائية البرازيلي، كارلوس فافارو، المقر الرئيس لمجموعة أغذية في أبوظبي، وهي الشركة الأم للفوعة، أكبر جهة مصدرة للتمور في العالم، وذلك بحضور إليانا زغيب القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة البرازيل لدى الدولة.

والتقى فافارو، مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في مجموعة أغذية، وناقشا سبل تعزيز التعاون، والعلاقات التجارية المتنامية مع البرازيل، والدور المحوري الذي تؤديه الفوعة في الترويج للتمور ومشتقاتها كونها جزءاً أساسياً للأغذية الصحية «سوبر فوودز». كما تم بحث زيادة حضور التمور الإماراتية بالأسواق البرازيلية. وتعد البرازيل خامس أكبر دولة في العالم، وموطناً لأكثر من 200 مليون نسمة وهي سوق رئيس ضمن استراتيجية الأسواق الجديدة للفوعة إلى جانب الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى،

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