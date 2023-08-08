«الإمارات للشحن الجوي» تطلق خدمة «إيميريتس ديليفرز» في الكويت

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «الإمارات للشحن الجوي» منصتها لتسليم التجارة الإلكترونية «إيميريتس ديليفرز Emirates Delivers» في الكويت، لتتيح بذلك خدمة شحن دولية سريعة ومضمونة، وذات تكلفة معقولة لمشتريات المتسوقين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتوفر خدمة «إيميريتس ديليفرز» حلاً سلساً من الباب إلى الباب، بأسعار شحن تنافسية لنقل مشتريات التجارة الإلكترونية من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة إلى العملاء، خلال 3 إلى 5 أيام عمل فقط، وسواء كانت المشتريات من متجر تجزئة كبير للتجارة الإلكترونية أو من متجر مستقل عبر الإنترنت، أو التنزيلات الدولية في مناسبات التسوق الدورية، أو مجرد التسوق من منافذ تجزئة ذات علامة تجارية حصرية.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «نحن متحمسون لتحقيق الخطوة التالية في استراتيجيتنا الأوسع للتجارة الإلكترونية، من خلال التوسع وتوفير الخدمة في الكويت، وذلك بناء على النجاح، الذي حققناه في دولة الإمارات. ومع استمرار ازدهار سوق التجارة الإلكترونية العالمي أظهرت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق، التي لم تكن تقدم في السابق التسهيلات والخيارات نفسها، مثل الكويت والشرق الأوسط عامة.

ويبحث مزيد من العملاء حالياً عن شريك موثوق به، ليس لإجراء عملية الشراء الأولية منه فحسب، ولكن للتعامل مع نقل المشتريات، وبفضل شبكة طيران الإمارات العالمية وأعداد رحلاتنا وطاقاتنا الكبيرة والثقة والعلاقات الطويلة، التي بنيناها مع المستهلكين، فإن إيميريتس ديليفرز في وضع جيد، لتلبية متطلبات عملائنا على أكمل وجه».

وللاستفادة من الخدمة يتعين على العملاء أولاً التسجيل مجاناً على موقع www.emiratesdelivers.com، حيث سيتم تخصيص عنوان شحن حصري لكل منهم في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ويتيح ذلك للمستخدمين البدء فوراً في التسوق عبر الإنترنت من علاماتهم التجارية المفضلة، باستخدام العنوان الفريد عند تسجيل مغادرة موقع التسوق.

وعند وصول المشتريات إلى مرافق «إيميريتس ديليفرز» في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة يقوم وكلاء متخصصون بتفحصها، للتأكد من وصولها سالمة والتقاط صور لها، قبل إعادتها تغليفها. ومن خلال التخزين المجاني، الذي يصل إلى 30 يوماً تتيح «إيميريتس ديليفرز» للعملاء تجميع المشتريات من مختلف تجار التجزئة والبائعين، ووضعها في حزمة واحدة لتقليل تكاليف الشحن.

ويمكن للعملاء باستخدام خيار My Suite على موقع «إيميريتس ديليفرز» تأكيد الشحن إلى الكويت، مع تتبع كامل من وقت استلام البضاعة في المرفق، وحتى تسليم الطرد عند بابهم.

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