2.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة اليوم تسجيل 670 مبايعة بقيمة 2.03 مليار درهم، منها 71 مبايعة أراض بقيمة 328.06 مليون درهم و599 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.7 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 34 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة زعبيل الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 406 ملايين درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 724.49 مليون درهم منها 18رهن أراض بقيمة 22.36 مليون درهم و94 رهن فلل وشقق بقيمة 702.13 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 521 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 30 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 94.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 37.64 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 35 مليون درهم.

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