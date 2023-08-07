الأسهم الأوروبية تنخفض في انتظار البيانات واليابانية ترتفع

المصدر: البيان

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين في وقت يقيم فيه المستثمرون التأثير المحتمل لتقرير أمريكي عن الوظائف في تحركات السياسة النقدية المستقبلية في الولايات المتحدة ويترقبون فيه أيضاً بيانات مهمة عن التضخم من عدة دول من أنحاء العالم هذا الأسبوع.

وفي التداولات هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% سائراً على درب بورصة وول ستريت التي تراجعت المعنويات فيها يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي تضمن نتائج متباينة.

وانخفض سهم سيمنس 5.8% ليتذيل أسهم شركات المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت مجموعة الطاقة الألمانية إن مشكلات في وحدة توربينات الرياح ستكلفها 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار).

وتراجعت البورصة الألمانية 1.6 في المئة

وصعد سهم بوست إن. إل 5.6 في المئة بعدما رفعت شركة البريد الهولندية توقعاتها للأرباح التشغيلية لسنة 2023.

وقفز سهم أو. إتش. بي 33 في المئة بعدما أعلنت شركة الفضاء الألمانية عرض مناقصة عامة طوعية من شركة الاستثمار الأمريكية كيه. كيه آر لأسهمها القائمة.

ووسط تزايد التوقعات باقتراب مجلس الاحتياط الاتحادي (المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا والصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع.

اليابان

وعكس المؤشر نيكاي الياباني اتجاهه ليغلق على ارتفاع مع تغيير المستثمرين نظرتهم بعد تسجيل الشركات المحلية أرباحاً قوية، وارتفع سهم شركة أستيلاس للأدوية بعد حصول عقار تنتجه على موافقة الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر نيكاي 0.19% ليغلق عند 32254.56 نقطة، بعدما تراجع في مستهل الجلسة مقتفياً الخسائر التي اختتمت بها وول ستريت تداولات الأسبوع الماضي. وكان المؤشر نيكي تراجع 0.9% ليسجل أدنى مستوى منذ 12 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وأوقف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً الخسائر التي سجلها في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعاً 0.41 في المئة عند 2283.93%.

وكان المستثمرون في اليابان يبحثون عن القيمة العادلة للسندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بعدما فاجأ بنك اليابان السوق بوضع سقف فعلي لعائد السندات عند واحد في المئة الشهر الماضي.

وقفز سهم أستيلاس فارما اليابانية للأدوية 10.05% ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي بعدما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار تنتجه الشركة.

وارتفع سهم نظيرتها دايتشي سانكيو 1.95%.

وصعد سهم شركة كيه. دي. دي. آي للاتصالات 1.06% وصانعة المعدات الطبية ترومو 1.28%.

وأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً في المؤشر نيكي، إذ تراجع سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 1.04% و1.64% على الترتيب.

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