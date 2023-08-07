«فلاي دبي» تستأجر 4 طائرات بوينغ 737 من «سمارت وينغز»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة فلاي دبي اتفاقية مع شركة «سمارت وينغز»، التي تتخذ من جمهورية التشيك مقراً لها، لاستئجار أربع طائرات من طراز بوينغ 737 الجيل الجديد، خلال الفترة من 17 أكتوبر 2023 حتى 16 أبريل 2024.

وتشمل الاتفاقية استئجار الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين ​دعماً للطائرات الأربع، التي ستنضم لأسطول فلاي دبي المكون من 79 طائرة بوينغ 737، مما يتيح للناقلة إضافة المزيد من السعة للمسافرين، وتلبية الطلب على السفر، خلال موسم الشتاء المزدحم.

إنجاز



وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «يسعدنا إنجاز هذه الاتفاقية الجديدة، وهى الثالثة من 2019 مع شركة «سمارت وينغز»، وهي شركة معتمدة من نظام الايوسا الخاص بالتدقيق في السلامة التشغيلية من إياتا، ​كما أنها تتمتع بخبرة جيدة في هذا المجال. إن استئجار الطائرات الأربع سيمكننا من الحفاظ على كفاءتنا التشغيلية، وإضافة سعة حول شبكتنا وتقليل من من الضغط خلال واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاماً في العام».

تميز



وتشغل فلاي دبي حالياً أسطولاً واحداً من طائرات بوينغ 737، التي تضم 30 طائرة من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و46 بوينغ 737 ماكس 8، وثلاث طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

وقال جيري جوران، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت وينغز: «نحن سعداء بتوقيع اتفاقية التأجير الشامل الثالثة ​مع فلاي دبي. هذا التعاون، الذي نقدره بشكل كبير، سيسمح لنا بتحقيق نسبة استخدام أعلى لطائراتنا، وتزويد موظفينا المؤهلين بمزيد من الفرص، خلال فصل الشتاء».

وستعمل طائرات بمقصورة كاملة من الدرجة السياحية على مسارات مختارة، ضمن شبكة فلاي دبي، بما في ذلك مسقط، شاتوغرام، كولومبو، دكا وكراتشي.

وسيتم إخطار مسافري فلاي دبي، الذين تم حجزهم للسفر على متن رحلة تديرها شركة «سمارت وينغز» ​قبل تاريخ سفرهم.

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