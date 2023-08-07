استقرار أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين

المصدر: دبي - محمود حسن

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استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين، حيث استقر سعر «جرام 24» إلى 234.50 درهماً، فيما وصل سعر «جرام 22» إلى مستوى 217.25 درهماً، بينما وصل سعر الذهب «جرام 21» إلى 210.25 دراهم، وسجل الذهب «عيار 18» نحو 180.25 درهماً.

وعالمياً ارتفعت أسعار الذهب بعد بيانات أظهرت نمواً أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلباً على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.

ويترقب المستثمرون اختباراً للتضخم هذا الأسبوع قد يؤثر على مسار رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وخلال التداولات استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولاراً للأوقية (الأونصة)، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1977.20 دولاراً للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام من مستويات مرتفعة بلغها في نوفمبر بعد تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة وكشف أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع في يوليو .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.57 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2% إلى 923.75 دولاراً للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1262.31 دولاراً للأوقية.

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