بيع 553 عقاراً في دبي بـ 1.69 مليار خلال 4 ساعات

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت المبيعات العقارية في دبي 1.69 مليار درهم خلال أربع ساعات عبر 553 صفقة، منها 4 صفقات لبيع أربع شقق في برج كومو ريزيدنسز بقيمة 203.2 مليون درهم.



وبحسب بيانات دائرة الأراضي والاملاك، تصدرت نخلة جميرا المبيعات العقارية بدبي خلال ساعات الصباح عبر 8 صفقات بقيمة 246.3 مليون درهم، أبرزها بيع شقة في برج كومو ريزيدنسز بنخلة جميراً بقيمة 57 مليون درهم، وأرض بقيمة 22 مليون درهم.



وحلت منطقة دبي هاربور في المرتبة الثانية من حيث قيمة صفقات المبايعة عبر 27 صفقة بقيمة 220 مليون درهم، تلتها منطقة سوبها هارتلاند عبر 46 صفقة بقيمة 110.4 مليون درهم.

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