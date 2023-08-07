تغطية اكتتاب زيادة رأسمال «مصرف عجمان» 7.4 مرات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت عملية الاكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان (المدرج في سوق دبي المالي) بمقدار 550 مليون درهم نجاحاً باهراً، ولقيت إقبالاً هائلاً لم يسبق له مثيل، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الحد المطلوب ب 7.4 مرات بإجمالي بلغ 4.1 مليار درهم، حيث جذبت هذه الفرصة العديد من بنوك الاستثمار العالمية، إلى جانب المستثمرين المحليين.

وقدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين، وغيرهم من المستثمرين الآخرين فرصة الاكتتاب في الأسهم الجديدة، التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر درهم واحد للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية.

ومن الجدير بالذكر أن حقوق الملكية الجديدة سوف تعزز قاعدة رأس المال لمصرف عجمان، وستزيد رأس المال الإجمالي إلى 2.7 مليار درهم، بعد اكتمال عملية التخصيص، وانتهاء الإجراءات والمتطلبات التنظيمية.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «هذا النجاح المبهر، الذي حققته عملية الاكتتاب على حقوق الملكية يؤكد الثقة العميقة والدعم الراسخ من مساهمينا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نجاح منظومة واستراتيجيات العمل، التي رسمناها في مصرف عجمان حتى يتبوأ هذه المكانة المرموقة، التي يستحقها اليوم، ويحتل موقعه الاستراتيجي ،الذي يمكنه من متابعة تنفيذ استراتيجيات النمو، ومواصلة رفع القيمة المقدمة لمساهمينا إلى مستويات غير مسبوقة».

وتابع: «كان لمستشارينا الدور الكبير في ضمان نجاح تلك الجهود والمساعي، التي بذلناها سوياً، ونحن نفتخر بهذا الإنجاز، وننسبه إلى جهود كل القائمين على سير الأعمال في مصرف عجمان، ونؤكد أن هذا النجاح ما هو إلا شاهد على صلابة الاقتصاد الإماراتي ونتاج لبيئته المالية الغنية بالفرص والتطلعات، الأمر الذي يشكل لدينا حافزاً دائماً يضعنا على المسار الصحيح لمواصلة التقدم والنمو، وتقديم عوائد مستدامة»،

ومن المتوقع أن يتم تخصيص الأسهم للمستثمرين في 9 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك، مع بدء استرداد الأموال المستحقة في 11 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك، كما يتوقع أن يبدأ التداول في الأسهم الجديدة في 16 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز