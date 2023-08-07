1.21 مليار درهم مبيعات عقارية بدبي في أقل من 3 ساعات

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوزت المبيعات العقارية في دبي اليوم 1.21 مليار درهم خلال أقل من 3 ساعات عبر 395 صفقة، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وحلت منطقة دبي هاربور في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بواقع 203 مليون درهم عبر 25 صفقة، تلتها منطقة نخلة جميرا عبر 5 صفقات بقيمة 129.1 مليون درهم، ثم مشروع سوبها هارتلاند عبر 34 صفقة بقيمة 84.23 مليون درهم.

كما سجل مشروع برج كومو ريزدنسز في منطقة نخلة جميرا التابعة لشركة نخيل صفقتين عقارتين بقيمة 89.5 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز