25500 شقة فندقية في دبي بنهاية مايو

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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بلغ عدد الشقق الفندقية في دبي 25500 شقة ضمن 193 منشأة بنهاية مايو الماضي، وفق إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت البيانات أن الشقق الفندقية توزعت بين 12940 شقة فندقية فاخرة ضمن 82 منشأة و12520 شقة متوسطة ضمن 111 منشأة.

واستحوذت الشقق الفندقية على 17.12% من مجمل عدد الغرف الفندقية في دبي، وحققت متوسط إشغال 84% في الشقق الفندقية الفاخرة، و85% في الشقق الفندقية المتوسطة، إذ تشهد طلباً متصاعداً من قبل العائلات المحلية والخليجية. وبحسب البيانات، سجلت الشقق الفندقية أعلى نسب إشغال في أول 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بالفئات الفندقية الأخرى.

وواصل قطاع الشقق الفندقية في دبي تحقيق مستويات نمو ثابتة من ناحية حجم الطاقة الاستيعابية ونسب الإشغال، ونجح في استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسعى للاستفادة من التدفقات السياحية المتوقعة، بالتزامن مع النشاط الاقتصادي والسياحي والتجاري الذي تشهده الإمارة.

وتؤدي الشقق الفندقية دوراً رئيساً في تعزيز نمو قطاع الضيافة في دبي، في ظل انتعاش السياحة العائلية من جهة، وقيام العديد من الشركات العالمية بنقل مقارها إلى دبي من جهة أخرى، وهو ما انعكس على الطلب على الشقق الفندقية، الذي ارتفع بشكل متزايد أخيراً، إذ تسهم الشقق الفندقية في توسع خيارات الضيافة أمام السياح، وتلبي احتياجات العائلات، بما توفره من خصوصية.

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